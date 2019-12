Zeeleeuwentrainer mag blijven na zoen met stagiaire

De man en de stagiaire werkten met zeeleeuwen. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Ongewenste intimiteiten zijn niet per definitie voldoende grond voor een ontslag op staande voet. Dat blijkt uit de rechtszaak die de zeeleeuwentrainer (47) van het Zeeuwse waterpark Delta Park bij Neeltje Jans aanspande, nadat hij op staande voet was ontslagen omdat hij een stagiaire (21) tegen haar wil had gezoend.