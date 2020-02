RELX boekt recordomzet, koopt eigen aandelen in

Dat meldt het concern donderdag voorbeurs. Het bestuur heeft voorgesteld het divididend voor aandeelhouders met 9% te verhogen.

De onderliggende omzet ging bij het in Amsterdam en Londen genoteerde beursfonds met 4% omhoog tot £7,87 miljard. De onderliggende winst steeg met 5% tot £2,49 miljard en de aangepaste winst per aandeel steeg 7% tot 93 pence, waar dataverzamelaar Bloomberg een consensus afgaf van 91,7 pence per aandeel.

De omzet steeg in alle vier de divisies die RELX heeft.

De omzet is een jaarrecord, hoger dan analist Michael Roeg van Degroof Petercam deze week afgaf voor 2019. Hij ging uit van een omzet van £7,83 miljard, bij een aangepast operationeel resultaat van £2,48 miljard.

Vorig jaar kocht RELX voor 600 miljoen eigen aandelen in. RELX meldde na de veertien overnames afgelopen jaar tegen £416 dit jaar zeker twee overnames te doen.