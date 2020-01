Mega-tonijn levert €1,6 miljoen op

De enorme vis die bij restauranthouder Kiyoshi Kimura op het snijblok ging weegt 276 kilo en werd ten noorden van Japan gevangen. Kimura deed het bod werd namens Japanse bedrijf Kiyomura dat restaurantketen Sushizanmai, met veel verse vis en talloze vestigingen in Tokio runt.

Kimura noemde de tonijn „duur”, maar de vis was noodzakelijk voor zijn klanten, zo verklaarde hij het bod: ze willen verse vis.

De eerste veiling in Tokio dit jaar is de op een na duurste ooit geworden. Kimura bood in 2013 ook al eens flink voor tonijn voor zijn keten, een delicatesse in Japan.