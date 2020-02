’Bierfamilie wil belang in Tony’s Chocolonely’

Dat melden De Tijd en het Financieele Dagblad. Topman en grootaandeelhouder Henk Jan Beltman bevestigt tegenover die kranten dat hij in gesprek is met een potentiële nieuwe aandeelhouder, maar daar ’kan en mag’ hij verder niets over zeggen.

De familie De Spoelberch, een adellijk geslacht, geldt als de rijkste van België.

Tony’s Chocolonely is het geesteskind van tv-programmamaker Teun van der Keuken, en streeft naar het produceren van slaafvrije chocolade. De kleurrijke repen die het bedrijf produceert leverden in het afgelopen gebroken boekjaar bijna €70 miljoen omzet op, een stijging van meer dan een kwart ten opzichte van het jaar ervoor, maar onder de streep nog geen €3000 winst.

Beltman wil dit jaar wel weer een noemenswaardige winst draaien, vertelde hij in november tegen De Telegraaf.

Zou de aandelendeal doorgaan, dan komt Veltinvest niet op onbekend terrein. De laatste keer dat het in een Nederlands bedrijf met een grote focus op duurzaamheid investeerde kwam het echter van een koude kermis thuis. Die investering – in 2011 – was in supermarktketen Marqt. Na jaren van nettoverliezen verkocht de familie-investeerder zijn 40%-belang in 2017.