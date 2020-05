’Duitsland wil belang in Duitse deel Tennet’

Tennet heeft naast het Nederlandse hoogspanningsnet ook kabels in Duitsland onder zijn hoede, van Kiel in het noorden tot het meest zuidelijke puntje van Beieren. Nederland, dat Tennet voor een groot deel in handen heeft, gaf in september aan dat het de netbeheerder mogelijk geheel of gedeeltelijk van de hand wil doen. Dat is een van de manieren waarop Tennet extra geld zou kunnen vergaren voor de investeringen die nodig zijn voor de overgang naar duurzame energie.

De Duitse regering ontkent de speculaties over Tennet. Een woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken kondigde vrijdag in Berlijn aan dat er nog geen beslissing is genomen over een mogelijke aankoop van aandelen door de federale overheid. Wel zijn er gesprekken tussen Duitsland en Nederland over samenwerking bij de uitbreiding van de elektriciteitsnetwerken. „Hoe en in welke vorm een dergelijke samenwerking kan worden ontwikkeld, is op dit moment nog niet besloten.”

Miljardeninvestering

Volgens het bericht van Der Spiegel is de reden voor Duitsland om in Tennet te stappen dat Nederland te weinig investeert in het Duitse deel van het elektriciteitsnetwerk. Tegen 2028 moet een bedrag van minstens 35 miljard euro worden geïnvesteerd, aldus Der Spiegel.

Vorig jaar kwamen geruchten naar buiten dat de Belgische netbeheerder Elia overwoog om het Duitse deel van Tennet over te nemen. Elia lijfde eerder al netbeheerder 50Hertz in, die gaat over het stroomnet in ruwweg Oost-Duitsland. Het beursgenoteerde bedrijf, voor bijna de helft in handen van de Belgische gemeenten, heeft de ambitie een sleutelrol te spelen in de uitbouw van een Europees elektriciteitsnet.

Twee jaar geleden had de Duitse regering al meer dan 20 procent van de netbeheerder 50Hertz overgenomen om te voorkomen dat China de markt zou betreden.