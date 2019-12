Sif voorkeursleverancier voor Japans project

Vanwege de huidige status van de gesprekken is er een vooruitbestelling gedaan voor het staal van het project. Er moet nog een zogeheten Notice To Proceed (NTP) van de klant volgen. Het orderboek van Sif bedraagt momenteel ongeveer 175 kiloton, waarvan 25 kiloton zich in de exclusieve onderhandelingsfase bevindt en 150 kiloton in vaste projecten.

