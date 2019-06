Dekkingsgraad vooralsnog stabiel in juni

De gemiddelde dekkingsgraad bleef in juni voorlopig na een flinke terugval in mei stabiel op 104 procent. De graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het gaat al langer niet goed met veel pensioenfondsen. Daardoor kunnen veel pensioenen niet omhoog en dreigen er voor miljoenen Nederlanders in de komende jaren kortingen.

Bekijk ook: Metaalpensioen weer in kortingsgevaar

Volgens Aon zijn eventuele kortingen aan het einde van 2019 en 2020, ondanks het pensioenakkoord, nog niet helemaal van de baan. Met name voor de grote fondsen, die door de klappen in mei onder een dekkingsgraad van 100 procent zitten, is dit gevaar nog niet geweken.