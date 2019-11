Column: Holle Bolle BRICS

De groei van opkomende landen als China heeft grondstoffen nodig. Ⓒ EPA

Heeft u afgelopen week nog het nieuws meegekregen over de BRICS-top? Elk jaar vindt er een bijeenkomst plaats van de opkomende markten Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Vorige week kwamen ze twee dagen samen in Brasilia om te praten over het versterken van de economische samenwerking. Het centrale thema was ’economic growth for an innovative future’.