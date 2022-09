Nieuwe pensioendirecteur NN: ’Pensioen moet sexy worden’

Premium Binnenland

Studenten Erasmus in actie: ’We willen dat de universiteit een neutrale instelling is’

Vormen woke-activisten een bedreiging voor de vrije uitwisseling van kennis en ideeën in het hoger onderwijs? Minister Yeşilgöz waarschuwde hiervoor. In Rotterdam komen conservatieve studenten in het geweer: „Politieke intimidatie moet niet kunnen.”