AEX zakt ondanks duurdere dollar

De AEX gleed in het laatste handelsuur weg naar een 0,4% lager slot op 535,6 punten. De Midkap-index daalde 0,2% naar 819 punten.

Elders in Europa deden de beurzen ook een stapje terug. De Duitse DAX en de Franse CAC40 zakten 0,5% respectievelijk 0,4%.

Dat beleggers negatief reageerden op de vraag- en antwoordsessie van de nieuwe Fed-president Jerome Powell bij het Amerikaanse Congres op dinsdag verbaast beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING niet. „Powell sloeg een veel hardere toon aan dan in het vooraf verstuurde persbericht. Hij hintte op een extra renteverhoging, mocht de inflatie verder aantrekken.”

Marktanalist Roy van Santen (Lynx) vindt het ook opmerkelijk dat Powell duidelijk maakte dat de marktvolatiliteit niet van invloed is op het beleid van de Fed. „In de afgelopen jaren leek dat wel het geval. Powell toonde zich bovendien erg optimistisch over de Amerikaanse economie. Na zijn optreden is de marktverwachting dat de Fed de rente dit jaar vier keer verhoogt naar 35% gestegen.”

Wiersma stelt dat het beleid van de Fed sowieso afhankelijk blijft van economische data in de VS. „Belangrijk zijn het inflatiecijfer donderdag en het arbeidsmarktrapport over februari dat volgende week vrijdag uitkomt. De ogen zijn hierbij vooral gericht op de ontwikkeling van het uurloon, zeker omdat een sterker dan verwachte stijging in januari de beurzen omlaag joeg.”

Dat de Europese beurzen de verliezen beperkt hielden, schrijft Wiersma toe aan meevallende bedrijfscijfers en de daling van de euro tot $1,22.

In de AEX blonk Ahold Delhaize met een winst van 3% uit, na de publicatie van de definitieve resultaten. Vooral de winstmarge in de VS viel mee.

Biotechnologiebedrijf Galapagos eindigde met een min van 2,6% onderaan. Voor staalgigant Arcelor Mittal hadden beleggers 1,6% minder over na tegenvallend nieuws over de Chinese industrie.

Aalberts Industries steeg 0,8%, na de publicatie van jaarcijfers die aan de verwachtingen voldeden.

Midkapper Air France KLM zakte 2,3%. Piloten van dochtermaatschappij Transavia gaan mogelijk opnieuw staken.

PostNL vervolgde de weg omlaag met een verlies van 2,4%. Begin deze week bracht de post- en pakjesbezorger een teleurstellende prognose voor 2018 naar buiten.

GrandVison steeg 4,2%. De uitbater van optiekketens als Pearle en EyeWish wist zijn verkopen in 2017 verder op te voeren en verwacht dat de omzet in 2018 zal toenemen.

Bij de kleinere fondsen leverde Takeaway 3,2% in. De maaltijdbezorger groeide in het voorbije jaar hard, maar de boodschap dat in 2018 weer rode cijfers worden voorzien, speelde het aandeel parten.

