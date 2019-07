China verzacht sanctie tegen Amerikaanse sojaboer

Dat meldt Bloomberg woensdag, terwijl de Verenigde Staten en China aankondigden volgende week hun handelsbesprekingen op hoger niveau in China voort te zetten.

China is wereldwijd de grootste afnemer van sojabonen.

Peking voerde in juli vorig jaar een importheffing van 25% op alle Amerikaanse sojabonen in, nadat de Verenigde Staten eerder heffingen op Chinese export naar de VS hadden ingevoerd.

Eind vorig jaar was de import tot bijna nul teruggezakt.

De nieuwste stap vanuit Peking wordt gezien als een teken van goodwill tegenover president Trump, Amerikaanse sojaboeren gelden als de kern van zijn politieke achterban in de Midwest van de Verenigde Staten.

President Trump klaagde eerder dat de Chinezen, anders dan was afgesproken, te weinig agrarische producten van Amerikaanse boeren willen afnemen

Vrijdag hebben producenten van sojabonen met de Chinese overheid overlegd in Peking.