Een op de drie supermarkten open op eerste kerstdag

Dit jaar was er geen tijd om vooraf een prognose te maken, de supermarkten waren te druk met het voorbereiden voor het geval boeren distributiecentra zouden gaan blokkeren, maar met de btw-verhoging op eten en drinken van 1 januari in het achterhoofd gaat dat record uit 2018 dit jaar hoogstwaarschijnlijk alweer uit de boeken.

Duurder

Zelfs als we hetzelfde kerstdiner zouden geven als vorig jaar, zijn we flink duurder uit. Zo is een stuk varkensvlees bijna 7 procent duurder dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijsstijging voor rundvlees is met ruim 2 procent dan nog redelijk binnen de perken, maar wie deze kerst aan het alcoholvrije bier gaat (6,5 procent duurder), aardappelen serveert (6 procent duurder) of een chocolaatje uitdeelt (+4 procent), ziet dat terug op de kassabon.

Zoals elk jaar zijn er ook deze kerst weer meer supermarkten open. Een op de drie supers opent de deuren op eerste kerstdag, vorig jaar was dat nog maar een kwart, volgens vakblad Distrifood. Opengaan op tweede kerstdag is ondertussen de normaalste zaak van de wereld: 86 procent van alle supermarkten is donderdag gewoon geopend.

Uit eten

Uit eten gaan kan natuurlijk ook. Maar daar lijkt de rek er een beetje uit te gaan, meldt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland. De brancheclub hield een steekproef en ziet: nog maar 30 procent van alle restaurateurs noteert meer reserveringen met kerst dan vorig jaar. Twee jaar geleden was dat nog bijna de helft.

Een van de oorzaken: niet alle restaurants kunnen met Kerstmis genoeg (duur) personeel inhuren om open te gaan. Voor het tweede jaar op rij zijn er dus ook minder restaurants open op 25 en 26 december.

Niet alleen supermarkten en restaurants, ook andere plekken waar mensen geld kunnen uitgeven, denk aan kerstmarkten, draaien topomzetten in de donkerste dagen. Tot en met zaterdag werd er voor bijna drie miljard euro gepind, blijkt uit de laatste gegevens van de Betaalvereniging. Ter vergelijking: in een normale week pinnen we voor 2,4 miljard euro in winkels. Op zaterdag waren er op het drukste moment nét geen duizend betalingen per seconde. Net als in de horeca is de toename wel minder dan voorgaande jaren.

Online nemen onze uitgaven ondertussen wél met sprongen toe. Onze uitgaven in de week voor Kerstmis met iDeal en online creditcard liggen inmiddels boven de drie miljard, en 20 procent bóven de week voor kerst 2018.

Offline is er sprake van een waar ‘André Rieu-effect’, zegt een woordvoerder van de Betaalvereniging. „De kerstconcerten in Maastricht zorgen, samen met de sfeervolle kerstmarkt in de grotten bij Valkenburg, dat er relatief veel vaker gepind wordt in Zuid-Limburg dan bij eerdere Kerstmissen.”