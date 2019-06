Inpex stap dichter bij lng-contract Indonesië

Onderdeel van het contract is een verlenging van de afspraken over het Masela-veld met 27 jaar tot 2055. In dit offshore-blok heeft Inpex een belang van 65 procent en bezit Shell de overige 35 procent.

De komende tijd zal Inpex de plannen voor Abadi en de verdere ontwikkeling voor Masela verder uitwerken. Eerder zette Indonesië nog een streep door een lng-faciliteit op zee, waardoor er nu een plan ligt voor een productielocatie op land. Met het project is een bedrag gemoeid van 20 miljard dollar.

Inpex-president Takayuki Ueda spreekt van een grootschalig lng-project. Zodra de productielocatie operationeel is zal deze jaarlijks 9,5 miljoen ton lng produceren. De definitieve investeringsbeslissing volgt naar verwachting over twee tot drie jaar.