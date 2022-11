Premium Het beste van De Telegraaf

Column: ’Johan Cruijff’ van cryptowereld schiet in eigen doel

Door Jim Tehupuring

Sam Bankman-Fried - ooit van gehoord? Voor de gemiddelde cryptoboy was hij een soort Johan Cruijff. Een genie en groot visionair in de wereld van digitaalmunterij. Hij richtte in 2019 op 27-jarige leeftijd cryptobeurs FTX op. Een ongekend succes. Binnen drie jaar waren er één miljoen klanten die samen dagelijks tientallen miljarden op het platform verhandelden. FTX was booming en $32 miljard waard. Bankman-Fried was, met de helft van de aandelen, een van de rijkste mensen op aarde.