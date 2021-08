Premium Het beste van De Telegraaf

Stap luchtverkeersleiding om aanvliegroutes flexibeler en efficiënter te maken Schiphol wordt stiller door gps-signaal

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

'Verkeer in de toekomst beter om woonwijken rond Schiphol leiden.'

De herrie van het vliegverkeer op Schiphol zal beperkt worden door gebruik van navigatiesatellieten. Op Schiphol geldt een nachtregime, waardoor er maximaal 32.000 nachtvluchten per jaar zijn toegestaan. LVNL is bezig met een aantal projecten om het lawaai van de luchthaven te verminderen. Het aantal nachtvluchten moet sowieso terug in de komende jaren.