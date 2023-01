Premium Het beste van De Telegraaf

Column: er gaat veel mis op tv, maar gelukkig hebben we Annechien nog

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Op de uitspraak van veel tv-presentatoren heeft columnist Jaap van Duijn wel wat aan te merken, maar gelukkiger is er Journaal-anchor Annechien Steenhuizen. Ⓒ ANP/HH

In 1959 kwam een lp uit met een compilatie van de hits van Elvis Presley. De titel was 50,000,000 Elvis fans can’t be wrong. Als je 50 miljoen fans hebt, moet je wel heel goed zijn. Toch? Nu was Elvis dat ook, maar de vraag is altijd gebleven: is iets dat veel verkoopt, veel beluisterd en bekeken wordt, ook echt goed? En omgekeerd: is iets dat nauwelijks gelezen en bekeken wordt, daarmee ook slecht? Ulysses van de Ierse schrijver James Joyce is voor de meeste lezers niet om door te komen, maar het boek wordt wel beschouwd als een van de literaire hoogtepunten van de twintigste eeuw. Het is dus een heel goed boek, het wordt alleen niet gelezen.