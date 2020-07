Analyse: ook ASML niet helemaal immuun voor corona

Werken aan een chipmachine bij ASML. Ⓒ Bloomberg ASML Holding 341.6 -0.5 %

Amsterdam - De koersontwikkeling (plus 29% sinds begin dit jaar) doet soms anders vermoeden, maar ook ASML is niet immuun voor het coronavirus. Dat bleek bij de resultaten van het chipmachinebedrijf over het tweede kwartaal van 2020. Het bedrijf denkt te profiteren van de toename van werken op afstand en it-dienstverlening via de cloud, maar ziet op andere markten dat lagere consumentenbestedingen uiteindelijk ook tot minder vraag naar ASML’s chipmachines zal leiden.