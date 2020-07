McDonald’s staakt heropening filialen

McDonald’s heropende eerder in de Verenigde Staten 2200 filialen van de 14.000 stuks. Die kregen alle extra hygiënevoorschriften. Maar die beweging is tot stilstand gekomen nu het virus 50.000 nieuwe besmettingen per dag heeft veroorzaakt.

„De toename van besmettingen toont dat niemand dit virus ontloopt — zelfs plekken waar tot nu toe weinig gevallen van besmettingen waren”, zo onderbouwt McDonald’s-voorzitter Joe Erlinger in een brief aan het personeel waarover de Wall Street Journal bericht. De bescherming van de gezondheid van personeel gaat nu voor, aldus de bedrijfstop.

Staten grijpen in

De ingreep van McDonald’s volgt op richtlijn vanuit verschillende Amerikaanse staten om de heropening terug te draaien voor alle restaurants en cafés na de onverwachte toename van het aantal besmettingen.

Het coronavirus heeft het concern af fors geraakt. De inkomsten van McDonald’s zijn wereldwijd met 30% teruggelopen afgezet tegen vorig jaar volgens een bedrijfsmededeling half juni.

Er is licht aan de horizon: het concern uit Chicago meldde vorige maand voor komende zomer, als het coronavirus zou verminderen en bedrijven uit lockdowns komen, 260.000 medewerkers aannemen.