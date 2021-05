Meer abonnees en omzet T-Mobile

Dat maakte het bedrijf, dat voor 75% in handen is van Deutsche Telekom en voor een kwart van Tele2 woensdagochtend bekend. De omzet groeide met 7,8% ten opzichte van een jaar geleden tot 513 miljoen, terwijl het bedrijfsresultaat met 11% toenam naar €151 miljoen.

„Daar ben ik blij om en trots op, want die heeft plaatsgevonden in een periode dat de winkels dicht gingen, terwijl we daar erg afhankelijk van zijn en er ook nauwelijks roaming plaatsvond”, zei ceo Søren Abildgaard.

De abonneestand voor vast internetklanten viel 11.000 hoger uit dan een jaar geleden, terwijl het aantal actieve simkaarten in mobiele telefoons met 12.000 toenam.

Volgens Abildgaard zou dat laatste getal 30.000 geweest zijn als T-Mobile geen grote schoonmaakactie onder zijn mobiele abonnementen had gehouden in verband met de migratie van oude Tele2-klanten naar zijn T-Mobile platform. De Nederlandse activiteiten van Tele2 werden anderhalf jaar geleden overgenomen door T-Mobile.

Glasvezel

Die groei op het vaste net moet de komende jaren komen van het glasvezel dat in samenwerking met T-Mobile wordt aangelegd. Momenteel graaft PrimeVest in Eindhoven en Den Haag en onlangs kondigde T-Mobile een samenwerking aan met Open Dutch Fiber, een joint-venture van KKR en DTCP dat de komende vijf jaar een miljoen huishoudens in Nederland aan zijn glasvezelnet wil koppelen.

Abildgaard denkt ’binnenkort’ bekend te maken waar de schop voor dit project het eerst de grond in zal gaan. „De komende tijd worden de vergunningen en de graafcapaciteit geregeld”, zegt de Deen.

Volgens Abildgaard zou de aanleg wat hem betreft ook sneller mogen, als daar de capaciteit voor te vinden is en gemeenten snel genoeg zijn met het verlenen van toestemming. Hij zal daarbij wel vaker concurrenten als KPN tegenkomen, dat ook bezig is met ambitieuze plannen om woningen aan hun glasvezelnet te koppelen.

Ook gedurende de rest van het jaar voorziet Abildgaard ieder kwartaal verdere groei. „Dit is het 23e kwartaal op rij dat we groei hebben laten zien en we staan nu aan het begin van een nieuwe fase, waarin we ons toeleggen op glasvezel”, zegt hij.