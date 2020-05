Vier jaar celstraf in zaak boilerroom-fraude beleggers

Dat blijkt uit de uitspraak die de rechtbank vrijdag vrijgaf in de grote zaak met de naam Zevenblad.

Er werden acht mensen verdacht in een internationale zaak. Ze werkten volgens het Openbaar Ministerie als een organisatie om klanten onder het voorwendsel van een mooie belegging van 2004 tot 2013 geld af te troggelen, aldus het OM.

Dat deed ook in het buitenland onderzoek naar deze boilerrooms, de frauduleuze clubs, die met gehaaide en agressieve verkoopmethoden potentiële beleggers overhalen aandelen, obligaties en emissierechten te kopen.

Na zeventien zittingsdagen concludeerde de rechtbank dat de verdachten actief waren in vijf verschillende boilerrooms, die internationaal werkten.

Over vijf verdachten is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat zij aan een of meer van de boilerrooms hebben deelgenomen. Zij kregen gevangenisstraffen van tussen de tweeënhalf jaar en zes maanden, twee werden vrijgesproken wegens een gebrek aan overtuigend bewijs.

De tot vier jaar veroordeelde effectenhandelaar Lex V. heeft volgens de rechtbank altijd de leiding genomen. Zijn advocaat ontkent dit en heeft beroep aangekondigd tegen de uitspraak.