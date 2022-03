Oorlog in Oekraïne zet mes in optimisme bij pensioenfondsen

Die oorlog zorgt voor hogere prijzen voor energie en grondstoffen en zet aandelenkoersen naar verwachting de komende weken zwaar onder druk. De winst uit februari staat dus alweer op het spel.

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen kwam in februari uit op 114 procent, van 110 procent in januari. Die toename was te danken aan de snelstijgende rente omdat de markten verwachtten dat de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk al dit jaar een renteverhoging zou kunnen doorvoeren.

Aandelen en obligaties deden het juist minder, maar door de hogere rente is het bedrag dat de pensioenfondsen nodig hebben voor alle verplichtingen ook lager.

Of de stijging genoeg is om de pensioenen te kunnen indexeren is lastig. Dat mag bij een dekkingsgraad van meer dan 110 procent, maar de pensioenfondsen voorzien waarschijnlijk dat de dekkingsgraad daar in maart weer onder gaat duiken. Om indexaties in beeld te houden, moeten er „geen verdere klappen vallen”, stelt Aon.