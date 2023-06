ABN Amro verhoogt alwéér spaarrente: 1,25%

De wijziging volgt op de verhoging van 1 juni, waarbij de ABN Amro-bank de spaarrente al verhoogde naar 1%, in navolging van Rabobank. Dit keer is ABN Amro de eerste van de grootbanken die de rente verder verhoogt naar 1,25%. De rente geldt ook voor rekeningen voor zakelijke klanten en kinderen.

Voor nog hogere spaarrentes zijn er ook legio opties. Bij beleggingsplatform Scalable Capital, dat onder het Duitse garantiestelsel valt, was al 2,30% spaarrente mogelijk op spaargeld, maar daar is het verplicht een account te nemen dat €4,99 per maand kost. De Renault Bank, die valt onder het Franse stelsel, biedt nu zelfs 2,40%. Ook de Estse In Bank (2,16%) en Zweedse Nordax Bank (2,38%) bieden meer dan 2%, net als Bunq, die met 2,01% spaarrente de hoogste Nederlandse aanbieder is.

Door renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) die de afgeloepn twaalf maanden plaatsvonden, hebben banken steeds meer ruimte om de spaarrentes te verhogen.