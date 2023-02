Wie draait op voor klimaatkosten? ’Kabinet moet veel beter nadenken’

Dat zeggen adviseurs van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport dat donderdag wordt aangeboden aan ministers Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Rob Jetten (Economische Zaken en Klimaat). „Uit onderzoek van de WRR blijkt dat de vraag welke verdeling rechtvaardig is in het klimaatbeleid vaak pas achteraf op tafel komt. Bijvoorbeeld doordat een maatschappelijk debat of ophef ontstaat.”

Het vorige kabinet zette zwaar in op nieuw klimaatbeleid met de instelling van zogeheten klimaattafels waarbij circa honderd bedrijven en belanghebbende organisaties betrokken waren. Sindsdien is er veel politieke discussie over de kosten van al dat nieuwe beleid, omdat consumenten te weinig waren gehoord. Zo was er debat over de noodzaak om alle huizen van het gas af te halen. Burgers zouden dan zelf verantwoordelijk worden voor het installeren van een warmtepomp.

Verdelingsvraag

Onderzoek van de WRR bevestigt dat er grote zorgen zijn over de betaalbaarheid en de eerlijke verdeling van de kosten. „Uit ons onderzoek blijkt dat burgers het belangrijker vinden dat de kosten eerlijk worden verdeeld dan dat het klimaatbeleid optimaal werkt”, zegt WRR-onderzoeker Gijsbert Werner. „Dat illustreert hoe belangrijk die verdelingsvraag is.”

In opdracht van de raad heeft I&O Research onderzocht hoe Nederlanders aankijken tegen klimaatbeleid. Van de ondervraagden vindt 48 procent dat de kosten nu ’niet rechtvaardig’ worden verdeeld, 16 procent vindt van wel. „Op de vraag wat men verstaat onder klimaatrechtvaardigheid, zien we vooral in de antwoorden van lager opgeleiden veel verontwaardiging en onbegrip”, aldus I&O Research. „Men vindt vaak dat bedrijven te makkelijk wegkomen met de vervuiling die ze veroorzaken, terwijl zij er zelf – hoewel ze minder vervuilen – wel voor moeten opdraaien. Er is weinig vertrouwen dat dit gaat veranderen.”

Verduurzaming van huis

Nederlanders maken zich onder meer druk om de verduurzaming van hun huis, stelt de WRR. „Die verbouwing gaat veel geld kosten. Zo zou de energietransitie van bedrijven en huishoudens in Nederland volgens sommige berekeningen gemiddeld 20 miljard euro per jaar kosten tussen 2015 en 2050. Voor de energietransitie bij de mensen thuis circuleren ook diverse bedragen, variërend van 23.000 tot 52.000 euro per te verduurzamen woning.”

Werner beschrijft dat de subsidies die mensen kunnen krijgen lang niet altijd goed terechtkomen: „Je wordt geacht zelf te investeren in je huis, door te isoleren en een warmtepomp te installeren. Daarna kun je een deel van dat geld terugkrijgen als subsidie. Het nadeel is dat je vooral mensen bereikt die ook de financiële ruimte hebben om deze investering zelf te doen. Dat zijn vaak mensen met een hoger inkomen in een eigen huis. Je zou ook kunnen beginnen bij de mensen die in de tochtigste huizen wonen. Daar bereik je ook het grootste rendement.”

De subsidie voor elektrische auto’s was een ander voorbeeld. „Die werd in de volksmond de Tesla-subsidie genoemd”, aldus Werner. „Die subsidie was bedoeld om de markt voor elektrische auto’s op gang te krijgen, zodat die auto’s goedkoper worden en er een tweedehands markt ontstaat. Inmiddels begint dat te komen, en is zo’n subsidie niet zo rechtvaardig meer. Dat was voor beleidsmakers waarschijnlijk reden om die regeling te versoberen”