Directeur Klaas Knot geschokt door rol DNB in slavernij: ’Dit raakt mij’

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), is geschokt door de uitkomsten van het onderzoek naar de rol van zijn bank in de trans-Atlantische slavernij. Maar DNB biedt hiervoor (nog) geen excuses aan. De bank wil eerst gesprekken aangaan met eigen medewerkers, met maatschappelijke organisaties en met mensen ’die op een of andere wijze geraakt zijn door de uitkomsten’.

Knot nam woensdag het onderzoek ’Dienstbaar aan de keten?’ van de Universiteit Leiden, onder leiding van slavernijhistoricus dr. Karwan Fatah-Black, in ontvangst. Daarin wordt geconcludeerd dat de Nederlandse centrale bank op verschillende manieren – en intensiever dan tot nog toe werd aangenomen – betrokken was bij de koloniale slavernij.

DNB stelde het onderzoek in als reactie op het huidige antiracismedebat en op de vraag naar de doorwerking van de slavernijgeschiedenis in onze tijd. „Er is sinds kort steeds meer aandacht voor de rol van de financiële sector in de slavernijgeschiedenis”, lichtte Knot toe bij de presentatie.

’Gebaar maken’

Knot erkende dat de bevindingen van het onderzoek ’behoorlijk stevig zijn binnengekomen’. Meer dan hun 19e-eeuwse tijdgenoten blijken bestuurders van DNB persoonlijk, bestuurlijk en politiek nauw betrokken te zijn geweest bij de koloniale slavernij en vooral ook bij pogingen om die in stand te houden – ook toen tegen het fenomeen al maatschappelijk verzet bestond. Knot: „De mate waarin mijn ambtsvoorgangers zich hebben ingezet om het afschaffen van de slavernij te voorkomen, heeft mij geraakt.”

De centrale bank wil te zijner tijd een ’gebaar maken’ naar mensen ’die op een of andere wijze geraakt zijn door de uitkomsten’. Hoe dat gebaar eruit moet zien, wordt onderzocht, zei Knot. „We kiezen voor een zorgvuldige aanpak en daarvoor is enige tijd nodig.”

De Bank of England liet enige tijd geleden eveneens haar rol in de Britse slavernij onderzoeken en bood naar aanleiding van die uitkomsten excuses aan. Knot zei niet uit te sluiten dat ook DNB dit later in het jaar zal doen.