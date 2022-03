Consumentenbond en Stichting Car Claim stappen samen in bij claims dieselschandaal

Stichting Car Claim houdt zich al sinds de eerste sjoemelaffaire in 2015 naar buiten kwam bezig met collectieve belangenbehartiging. „Nu het dieselschandaal veel groter is dan gedacht, vinden wij het belangrijk om dit probleem massaal aan te pakken”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. „Dat doen wij als verenigd front met Car Claim.”

Consumenten met een dieselauto uit 2009 tot en met 2019 kunnen op de site van de Consumentenbond een kentekencheck invullen om te zien of hun auto is uitgerust met sjoemelsoftware en of zij in aanmerking komen voor schadevergoeding. Uit eerdere zaken blijkt dat die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s, afhankelijk van merk en type auto.

Toezichthouder

Voormalig ANWB-baas en voorzitter van Stichting Car Claim, Guido van Woerkom is blij dat de Consumentenbond nu optrekt met zijn organisatie. „De Consumentenbond heeft in de Volkswagen-zaak een belangrijke rol gespeeld door bij de toezichthouder aan de bel te trekken over het gebruik van sjoemelsoftware.”

Sjoemelsoftware zorgt ervoor dat auto’s in een testomgeving minder schadelijke stoffen uitstoten dan normaal op de weg. Daardoor lijken de auto’s schoner dan zij zijn.

Consumentenbond en Stichting Car Claim willen de strijd overigens niet alleen in de rechtszaal voeren. Molenaar: „Autoriteiten zoals de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) en de overheid hebben ook een rol. Zij zouden veel daadkrachtiger kunnen optreden. Wij pleiten voor wetgeving die effectieve handhaving van overtredingen mogelijk maakt.”