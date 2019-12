Roeireünie tussen zeegezichten

Oud-directeur van het Maritiem Museum Rotterdam, Coen baron Schimmelpenninck van der Oije, stelde dat de collectie eigenlijk te danken was aan Maud Inder Rieden, die de liefhebberij van haar echtgenoot zo de overhand heeft laten nemen in haar Londense huis.

Eendrachtig

Vice-admiraal Kramer roemde de samenwerking tussen de Britten en de Nederlanders bij NAVO-oefeningen. Hij bracht in herinnering hoe in de 18e eeuw de Hollanders en de Britten eendrachtig Gibraltar veroverden op de Spanjaarden.

Marisa Donner, vrouw van oud-vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner tussen de Britse ambassadeur Peter Wilson (l.) en voormalig D66-leider en -veilingmeester Alexander Pechtold. Marisa kreeg een rondleiding van haar zoon Thoma, die beheerder is van Museum Bredius.

De Britse ambassadeur Peter Wilson luisterde instemmend toe. Toch was hij enigszins verrast toen hij hoorde van het oud-Hollandse gebruik van Vrouwenspoelen, dat op een schilderij van Jan van Goyen was afgebeeld: Een jonge man pakte zijn beoogde geliefde op, droeg haar in de zee, nam haar mee het duin op en rolde haar daarvan af door het zand. Uit haar reactie, bleek dan of deze liefdesverklaring beantwoord werd.

Roeivereniging

Tot verrassing van Anthony Inder Rieden verscheen ineens het bestuur van de Koninklijke Leidsche Studenten roeivereeniging Njord. Willem Jan Hoogsteder, bestuurslid van Museum Bredius, had hen in het geheim uitgenodigd, wetende dat Anthony Inder Rieden er in 1963 zelf bestuurslid van was.