Jeep-moeder Stellantis beperkt verkoop benzineauto in VS

Door DFT/Bloomberg Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Amerikanen die een Jeep of Chrysler op benzine kopen, moeten nog maar afwachten of zij de auto ook geleverd krijgen. Stellantis, moederbedrijf van onder meer Peugeot, Fiat, Ram, Jeep en Chrysler beperkt de verkoop van benzineauto’s in de Verenigde Staten.