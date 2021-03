Videodienst Zoom doet zeer goede zaken in tweede coronagolf

De omzet bij Zoom knalde in het voorbije kwartaal met meer dan 350% omhoog naar $882,5 miljoen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Over het gehele jaar stegen de opbrengsten ook hard naar $2,6 miljard, een toename met meer dan 300%.

Onder de streep kwam de winst bij de Amerikaanse videodienst in het vierde kwartaal uit op $260 miljoen oftewel $0,87 per kwartaal. In dezelfde periode in 2019 hield het bedrijf nog $0,05 over.

Zoom houdt in het lopende kwartaal rekening met een zonnig beeld. Het bedrijf voorziet opbrengsten tussen $900 en $905 miljoen.

Bij beleggers op Wall Street vielen de cijfers van Zoom in goede aarde. Het aandeel ging in de nabeurshandel hard omhoog.