Garmin positiever over omzet en winst

De navigatiespecialist verwacht nu een omzet van 3,6 miljard dollar te behalen dit jaar. Dat was eerder nog 100 miljoen dollar lager. De opbrengsten in het tweede kwartaal stegen tot 955 miljoen dollar. Dat stelde op jaarbasis een groei van 7 procent voor. De zaken gingen vooral goed bij de luchtvaart- en zeevaartactiviteiten. Ook de fitness- en outdoordivisies brachten meer geld in het laatje. De omzet ging bij deze vier onderdelen met dubbele cijfers omhoog. De autotak liet een omzetkrimp zien.

Ook schat Garmin zijn winst in 2019 hoger in. De winst per aandeel komt waarschijnlijk uit op 3,90 dollar, tegen 3,70 dollar eerder. De operationele winst kwam in het tweede kwartaal uit op 256 miljoen dollar, een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van een jaar eerder.