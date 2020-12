FNV: Schiphol kan meer doen om rijen te voorkomen

Premium Financieel

Onrustige start Pharming op de Nasdaq

De beurskoers van biofarmaceut Pharming ging in het eerste handelsuur op de Nasdaq hard op en neer. Maar deze was in aanloop naar de notering in de afgelopen weken al geëxplodeerd. Volgens analist Corné van Zeijl (Actiam) zit er op korte termijn ook weinig meer in het vat.