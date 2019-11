Transavia naar Brussel vanwege dicht Lelystad Airport

Transavia zet in volgend jaar zomer twee toestellen in Brussel neer. Ⓒ FOTO ANP

Amsterdam - Vakantievlieger Transavia stationeert vanaf volgend jaar zomer twee vliegtuigen op Brussels Airport. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij aan De Telegraaf. „Er is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of Lelystad Airport nog open gaat. Op Eindhoven hebben wij ook veel passagiers uit België, dus hebben we besloten onze capaciteit daar neer te zetten”, aldus een woordvoerder.