Drama Cyberpunk: Sony stopt verkoop ’game van het jaar’

Cyberpunk moest een kaskraker worden, zeker nu vanwege het coronavirus miljoenen mensen thuis gedwongen binnen blijven. Ondanks het feit dat er achtenhalf jaar aan het spel is gewerkt, zit het echter vol fouten.

Het aandeel CD Projekt Red stortte in reactie op het nieuws vrijdag in met 20% verlies.

Hoewel de titel niet van Sony zelf is, zorgt het bedrijf er wel voor dat klanten hun geld terugkrijgen. In de Xbox Store van concurrent Microsoft is het spel vooralsnog wel verkrijgbaar.

Reikhalzend keken gamers de afgelopen jaren uit naar de game. Die speelt zich af in de fictieve stad Night City in het jaar 2077, waar een huurling levensgevaarlijke opdrachten moet uitvoeren. Na de lancering zou de omzet op een miljard dollar afstevenen.

Sony Interactive Entertainment ging vrijdag na woedende reacties van gebruikers op social media overstag. Gamers met een Playstation 4 zaten afgelopen dagen urenlang in het spel, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor Keanu Reeves, om voortdurend haperingen te ondervinden. Op de nieuwe Playstation 5 en Xbox Series X presteert het spel beter, maar ook daar lopen gamers tegen fouten aan.

De Poolse producent CD Projekt Red beloofde beterschap. Sony wacht daar echter niet op en haalde de game al uit zijn PlayStation Store. Met de stap van Sony erkent het Japanse elektronicaconcern dat het ondeugdelijke software heeft verkocht. Dat is met name pijnlijk voor CD Projekt Red, dat dankzij titels als The Witcher 3 een van de populairste gamemakers ter wereld is.

Cyberpunk 2077 kreeg alleen al in de voorverkoop acht miljoen bestellingen binnen. Hoeveel daarvan via de PlayStation Store liepen, is niet bekend.