Drama Sony: game Cyberpunk na fouten uit handel gehaald

Cyberpunk moest een kaskraker worden, zeker nu vanwege het coronavirus miljoenen mensen thuis gedwongen binnen blijven.

Reikhalzend keken gamers de afgelopen jaren uit naar de game. Die speelt zich af in de fictieve stad Night City in het jaar 2077, waar een huurling levensgevaarlijke opdrachten moet uitvoeren. Na de lancering zou de omzet op een miljard dollar afstevenen.

Sony Interactive Entertainment ging vrijdag na woedende reacties van gebruikers op social media overstag. Gamers met een Playstation 4 zaten afgelopen dagen urenlang in het spel met hoofdrolspeler Keanu Reeves om voortdurend haperingen te ondervinden. Op oudere consoles, waarop de games spelen, draait Cyberpunk niet goed. De Poolse producent CD Projekt Red beloofde beterschap, maar Sony haalde de game al uit zijn Play Store.

Het Japanse elektronicaconcern, dat alleen al acht miljoen bestellingen in de voorverkoop kreeg, erkent nu dat er onder zijn supervisie te veel fouten in het ontwerp van de game van CD Projekt Red, een van de grootste gamemakers binnen Europa, zijn geslopen, hoewel er achtenhalf jaar aan is gewerkt.