Scheidsrechter bij hoog oplopende conflicten in bedrijven: ’Dit kan alleen maar in Nederland’

Amsterdam - SNS Reaal, Eneco, Triodos en het zakenimperium van ondernemer Gerard Sanderink. De Ondernemingskamer (OK) neemt beslissingen met verstrekkende gevolgen bij hoog opgelopen bedrijfsconflicten. „In een extreem geval kan het zo zijn dat wij op dit moment via de e-mail een verzoek binnenkrijgen. En dat we binnen een paar uur iemand als bestuurder benoemen bij een bedrijf”, zegt rechter Aernout Vink.

Rechter Aernout Vink, de voorzitter van de Ondernemingskamer. Ⓒ Jean-Pierre Jans