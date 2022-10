Kartel OPEC verlaagt oliewinning met 2 miljoen vaten

In reactie op het besluit woensdag in Wenen steeg de prijs van Brentolie 2,2% naar $93,80 per vat van 159 liter. Amerikaanse olie stijgt 1,9%.

Met de aankondiging gaat het gezelschap in tegen de wens van de Verenigde Staten om de wereldprijzen laag te houden. De verlaging is ’onnodig’, reageerde president Biden direct. Het Witte Huis zou bij veel minder productie vrezen voor hoge prijzen aan de pomp. Omdat olie in veel producten verwerkt is, vrezen overheden prijsstijgingen voor consumenten op hun kassabon.

„Deze nieuwe productieverlaging zal direct hogere prijzen veroorzaken, die mogelijkerwijs de prijs van olie en producten boven de $100 per vat zulllen duwen”, zegt onafhankelijk analist Cyril Widdershoven.

„De prijs zal even stijgen. Maar dit is een productiebeperking van zo’n 3%, niet de allergrootste”, zegt directeur Paul van Selms van belangencollectief UnitedConsumers. „OPEC leek bang de prijs nog verder te laten kelderen, maar de langetermijnontwikkeling van de economie zal bepalender zijn.”

Op 19 september was de benzine, geholpen door de kabinetsmaatregelen met belasting- en accijnsverlaging, dit jaar op de prijsbodem beland. Woensdag koerste een liter Euro95 op €2,089.

De olieprijs, die in maart een piek van $128 per vat bereikte, daalde afgelopen maanden door uitval van de vraag vanwege recessieangst, een sterke dollar en stijgende Amerikaanse rentes. In de zomer verhoogde OPEC zijn productie om het tarief te drukken. De prijs ging midden augustus tot $84 per vat terug.

’Stabilisering’

Voorafgaand aan de OPEC-bijeenkomst woensdag ging de markt uit van een verlaging van de gezamenlijke productie van 1 tot 2 miljoen vaten per dag. OPEC en bondgenoten leveren nu 3,6 miljoen vaten per dag minder dan zij eerder hadden beloofd. Daarmee is er onder de streep nog veel ruimte, aldus ABN Amro-energie-analist Hans van Cleef van ABN Amro.

Prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud, minister van Energie in Saoedi-Arabië, tijdens de vergadering in Wenen. Ⓒ ANP / HH

In de vergadering in Wenen werd besloten dat maar acht landen minder hoeven te gaan leveren, waardoor de echte reductie op 880.000 vasten per dag zou uitkomen.

Het in september 1960 in Bagdad opgerichte kartel telt dertien producerende landen. OPEC zegt met prijsafspraken de markt te stabiliseren. OPEC+, zoals het kartel aan partners heet, controleert zo’n 40% van de productie. Het bezit meer dan de helft van de wereldwijde olievoorraden en in zijn bodem zit 90% van de bewezen oliereserves.

Geloofwaardigheid

Zakenbank Mitsubishi Financial Group constateerde vooraf dat een aangekondigde daling met 1 miljoen vaten per dag de facto uitkomt om een reductie met 300.000 vaten per dag. Want veel productielanden zijn niet in staat de oude doelen te halen. Vooral Nigeria, Angola en Rusland kampen met achterstanden, aldus Eshan Khoman, hoofd grondstoffen bij MUFG.

„OPEC en partners kunnen hun strategie zo niet voortzetten”, aldus Khoman. De geloofwaardigheid is na telkens hoge beloften en lagere realisatie in het geding. Dit jaar loopt OPEC volgens MUFG meer dan 3,5 miljoen vaten per dag achter op het geplande volume. Het gedrag zorgt onzekerheid en volatiliteit veroorzaakt. „Wat op zijn beurt de liquiditeit verlaagt. Dat ontmoedigt kredietverstrekkers”, stelt hij.