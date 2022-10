OPEC verlaagt oliewinning met 2 miljoen vaten

In reactie op het besluit van OPEC en partners als Rusland en Kazachstan noteerde de prijs van Brentolie woensdag $92,60 per vat van 159 liter (-0,4%). Amerikaanse olie zakt 1% tot $85,70 per vat.

Met de aankondiging van woensdag gaat het gezelschap in tegen de wens van de Verenigde Staten om de wereldprijzen laag te houden. Het Witte Huis zou bij veel minder productie vrezen voor hoge prijzen aan de pomp.

Prijsstijgingen jagen ook de inflatie aan. De hoge olieprijs, die in marreen piek van $125 per vat werd , daalde door uitval van vraag op recessieangst, een sterke dollar en stijgende Amerikaanse rentes in drie maanden tijd tot rond $90 per vat.

’Stabilisering’

Voorafgaand aan de OPEC-bijeenkomst woensdag ging de markt uit van een verlaging van de gezamenlijke productie van 1 tot 2 miljoen vaten per dag. OPEC en partners leveren nu 3,6 miljoen vaten per dag minder dan zij eerder hadden beloofd. Daarmee is er onder de streep nog veel ruimte, aldus ABN Amro-energie-analist Hans van Cleef van ABN Amro.

Prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud, minister van Energie in Saoedi-Arabië, tijdens de vergadering in Wenen. Ⓒ ANP / HH

Het in september 1960 in Bagdad opgerichte kartel telt dertien producerende landen. OPEC zegt met prijsafspraken de markt te stabiliseren. OPEC+, zoals het kartel aan partners heet, controleert zo’n 40% van de productie. Het bezit meer dan de helft van de wereldwijde olievoorraden en in zijn bodem zit 90% van de bewezen oliereserves.

Zakenbank Mitsubishi Financial Group constateerde vooraf dat een aangekondigde daling met 1 miljoen vaten per dag de facto uitkomt om een reductie met 300.000 vaten per dag. Want veel productielanden zijn niet in staat de oude doelen te halen. Vooral Nigeria, Angola en Rusland kampen met achterstanden, aldus Eshan Khoman, hoofd grondstoffen bij MUFG.

Geloofwaardigheid

,,OPEC en partners kunnen hun strategie zo niet voortzetten”, aldus Khoman. De geloofwaardigheid is na telkens hoge beloften en lagere realisatie in het geding. Dit jaar loopt OPEC volgens MUFG meer dan 3,5 miljoen vaten per dag achter op het geplande volume. Het gedrag zorgt onzekerheid en volatiliteit veroorzaakt. ,,Wat op zijn beurt de liquiditeit verlaagt. Dit dan ontmoedigt kredietverstrekkers”, stelt hij.