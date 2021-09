Premium Het beste van De Telegraaf

Agressieveling dimt bij zien cameralampje: ’Markt bodycams groeit als kool’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Boa’s in Rotterdam houden toezicht met bodycams. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het gebruik van beveiligingsmateriaal groeit, bij politie, toezichthouders en particuliere bedrijven. De Nederlandse maker Zepcam groeit snel met bodycamera’s, het verkoopt ze inmiddels in veertig landen. Met in ieder land andere zorgen over privacy.