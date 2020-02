Lastige markt zit chipmaker Infineon dwars

München - Het Duitse chipconcern Infineon heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar wat last gehad van de moeilijke marktomstandigheden in de chipsector. De omzet kwam dan ook iets lager uit dan een een kwartaal eerder. Hoewel de onderneming de vraag naar enkele productgroepen zag toenemen, verwacht Infineon geen verbetering van de markt tot na het lopende kwartaal.