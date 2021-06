Minister: miljardeninvesteringen Rijk hard nodig voor aanjagen woningbouw

Dat schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren (Wonen) aan de Tweede Kamer. Ze zijn nodig om projecten te realiseren in veertien woningbouwlocaties, vooral binnen grote steden. Het gaat tot 2040 om zo’n 440.000 woningen.

Uit onderzoek van adviesbureau Rebel in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat vooral geld gestopt moet worden in infrastructuur.

<//iframe>

Grootschalig

Van de 440.000 woningen moeten 210.000 in de komende tien jaar worden gebouwd. Dat is een flink deel van het totale aantal van 900.000 woningen die tot 2030 in Nederland gebouwd moeten worden tegen het woningtekort. De veertien projecten die onder de loep zijn genomen, „zijn stuk voor stuk complexe, grootschalige gebiedsontwikkelingen, veelal binnenstedelijk, een aantal buitenstedelijk”, schrijft Ollongren.

Het grootste deel van de kosten wordt door private geldschieters gedekt. Van de 33 miljard euro aan benodigde publieke investeringen, is bijna twee derde nog niet gedekt. Of het Rijk inderdaad de knip trekt om te zorgen dat de woningen worden gebouwd, is aan een volgend kabinet, schrijft Ollongren.

Eerder bleek al uit onderzoek dat provincies en gemeenten ongeveer 13,7 miljard euro tekort komen om de komende jaren voldoende te bouwen.

Hoe lost het nieuwe kabinet de wooncrisis crisis op? Dat bespreken DFT-verslaggevers Herman Stam en Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen: