Dienstensector VS maakt duikvlucht door corona

De inkoopmanagersindex, de graadmeter voor de bedrijvigheid, kwam uit op een stand van 39,1 tegenover 49,4 in februari. Een stand boven 50 duidt op groei, daaronder op krimp. De Amerikaanse dienstensector trok lange tijd nog de kar, terwijl de industrie steeds verder afkoelde.

Net als in Europa zijn de beperkende maatregelen om het coronavirus terug te dringen steeds meer zichtbaar in de Amerikaanse economie. Vooral in de belangrijke Amerikaanse regio’ s New York en Californië doen steeds meer winkels de deuren dicht.

Naar verwachting zal de economie in de VS over het eerste kwartaal een flinke terugtrekkende beweging gaan maken vanwege de impact van het coronavirus. In het vierde kwartaal van vorig jaar was er nog een dikke plus.