Fed: Rente VS blijft tot in 2022 op 0%

Fed-voorzitter Jerome Powell wil de rente nog jaren op 0% houden. Ⓒ REUTERS

Pas als de coronacrisis achter de rug is, gaat de rente in de VS weer omhoog. Dat kan zeker tot in 2022 duren. Dat verwacht de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, na afloop van de rentevergadering. De rente blijft voorlopig dus op de huidige bandbreedte van 0 tot 0,25%.