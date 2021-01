Rijkste mens Elon Musk nu meer dan $200 miljard waard

Met de nieuwe rit omhoog van het aandeel Tesla, waar Musk grootaandeelhouder van is, kreeg hij er vrijdag bij de start van de handel nog eens $7,7 miljard bij. Daarmee kwam zijn totale vermogen uit op $202 miljard. Alleen in de eerste week van 2021 is zijn rijkdom al met meer dan $30 miljard toegenomen.

Beleggers blijven onverminderd warmlopen om in het aandeel Tesla te stappen. Het voornemen van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden om het kopen van elektrische wagens in de VS te gaan stimuleren speelt daar een rol bij. Daarnaast gaf Musk eerder al aan dat de productiedoelstellingen bijna zijn gehaald ondanks de coronaperikelen.

Beleggers die al lange tijd aandeelhouders van Tesla zijn, hebben bepaald geen reden tot klagen. Met de prachtige koerswinsten zekers sinds begin vorig jaar breidt de lijst van de zogeheten ’Teslanairs’ steeds verder uit. Sommige analisten waarschuwen echter al lange tijd dat de beurswaarde, al meer dan $750 miljard, wel erg hard aan het oplopen is.

Bezos

Jeff Bezos, topman bij Amazon wist vorig jaar al de magische grens van $200 miljard ruimschoots te passeren. Dit jaar loopt het wat minder goed bij Bezos. Per saldo heeft hij zijn rijkdom met $5 miljard zien teruglopen.

Toch komen er steeds meer kapers op de kust om een graantje mee te pikken van de markt voor elektrische wagens. Zo voert volgens The Financial Times autofabrikant Hyuandai gesprekken met smarphonefabrikant Apple om samen te werken bij de bouw van een stekkerauto. Ook de Amerikaanse autobouwer General Motors heeft grote plannen om de showrooms met een groot aantal elektrische modellen te overspoelen.