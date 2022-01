Premium Het beste van De Telegraaf

’€20 miljard extra in stekkerauto’s’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Renault, Nissan en Mitsubishi willen vaart maken met elektrische auto’s. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi verdrievoudigt haar investeringen in de ontwikkeling van elektrische auto’s. De statutair in Nederland gevestigde Frans-Japanse autosamenwerking steekt komende vijf jaar €20 miljard extra in elektrificatie bovenop de reeds geplande €10 miljard.