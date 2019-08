Curetis stelt halfjaarcijfers uit

Curetis maakte verder bekend de Amerikaanse zakenbank H. C. Wainwright & Co aan te houden als strategisch adviseur. Die bank is momenteel bezig met het bekijken van de strategische opties voor Curetis, zoals het aantrekken van investeerders, een overname door een andere partij of een fusie. Wanneer die analyse afgerond wordt, weet Curetis nog niet.

Het biotechnologiebedrijf liet vooruitlopend op de cijfers al weten dat het eind juni voor 7,8 miljoen euro in kas had. De "cash burn" is volgens de onderneming in het eerste halfjaar aanzienlijk lager uitgevallen.