Delivery Hero verkoopt aandelen Takeaway

Delivery Hero is op 9 september een overeenkomst met Kepler Cheuvreux aangegaan voor 'on market' en 'off market' verkoop van de effecten. De minimumkoers daarbij is 73 euro per aandeel. De limiet voor de transacties 'on market' is 20 procent van het volume aan verhandelde aandelen Takeaway op de handelsdag zelf. Via blocktrades, van maximaal 100.00 aandelen per dag, mag de broker 'off market' de effecten verkopen.

Takeaway stond omstreeks 14.45 uur met een verlies van 4,8 procent onderaan in de AEX op 77 euro.