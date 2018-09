Zoutendijk mist bijeenkomst aandeelhouders ABN Amro

Vragen over de begin deze maand ontstane commotie over de raad van commissarissen bij de bank waren er bij de aandeelhouders letterlijk niet. „Stevig en heftig”, noemde tijdelijk president-commissaris Steven ten Have aan het begin van de BAVA de publicaties in de pers over Zoutendijk die drie weken geleden plotseling de voorzittershamer neerlegde.

Botsing

Drie weken geleden kwam naar buiten dat Zoutendijk stevig in botsing was gekomen met ceo Kees van Dijkhuizen, vanwege een te grote bemoeienis van de president-commissaris met de werkvloer. Zij kondigde daarop haar terugtreden aan. Zoutendijk spreekt tegen dat zij vertrekt vanwege onmin, terwijl Van Dijkhuizen in het openbaar geen commentaar wil geven. Toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) zouden onderzoek doen naar de situatie.

„Wat er is gepubliceerd over onze tot voor kort zeer gerespecteerde voorzitter doet geen recht aan haar”, stelde Ten Have op de BAVA, die de aanwezige aandeelhouders vervolgens aanbod om tijdens de afsluitende rondvraag nog vragen over de kwestie te stellen. Het handjevol aanwezige aandeelhouders vond de verklaring van Ten Have klaarblijkelijk voldoende. Bij de rondvraag stak geen van de aandeelhouders zijn vinger op.

Opvolging

Over de opvolging van Zoutendijk, liet Ten Have in zijn openingsverklaring los dat ‘dit proces is gestart’. Naast inmiddels gewoon commissaris Zoutendijk, ontbraken ook commissarissen Tjalling Tiemstra en Frederieke Leeflang. Naar verluidt is ook het functioneren van Leeflang onderwerp van onderzoek bij de ECB. Voor 29 mei staat de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van ABN Amro gepland.

De BAVA van woensdag was uitgeschreven om de benoeming van het nieuwe bestuurslid Christian Bornfeld met de aandeelhouders te bespreken. De van Nordea overgekomen Bornfeld volgt Johan van Hall op als chief innovation & technology officer bij ABN Amro. De goedkeuring van de ECB voor de benoeming wordt ‘any moment’ verwacht, aldus Ten Have.