BP kan geen chauffeurs vinden en sluit Britse pompstations

Het besluit van BP verergert de toch al moeilijke situatie op de Britse energiemarkt door de sterk gestegen gasprijzen, waardoor al meerdere kleinere gasleveranciers failliet zijn gegaan.

BP heeft meer dan 1200 tankstations in het Verenigd Koninkrijk waar wekelijks meer dan 7 miljoen klanten gebruik van maken. „We hebben te maken met brandstofleveringsproblemen bij sommige pompstations en helaas moeten we daardoor een handvol vestigingen tijdelijk sluiten vanwege een gebrek aan benzine en diesel”, aldus een verklaring van BP.

Het bedrijf zegt te werken aan maatregelen om meer verstoringen te voorkomen. BP gaat nu voorrang te geven aan brandstofleveringen aan pompstations langs snelwegen en locaties met de grootste vraag.

Ook ExxonMobil zegt dat een klein aantal van de tweehonderd pompstations die het uitbaat voor het Britse supermarktconcern Tesco geraakt wordt door het chauffeurstekort. Shell, dat ongeveer duizend tankstations in het Verenigd Koninkrijk telt, hoeft nog geen vestigingen te sluiten. Wel merkt het bedrijf de problemen rond de tekorten. Een woordvoerder zegt dat Shell de problemen door goede planning nog het hoofd kan bieden.

Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson zei dat er geen sprake is van brandstoftekorten. Mensen kunnen gewoon brandstof blijven kopen, aldus hem. Hij stelt dat het distributiesysteem voor brandstof in het Verenigd Koninkrijk robuust is.

Het chauffeurstekort is mede ontstaan door de brexit, omdat daardoor veel buitenlandse truckers zijn vertrokken uit het Verenigd Koninkrijk. Maar ook de coronapandemie is een oorzaak omdat daardoor minder nieuwe chauffeurs zijn opgeleid. Andere bedrijfssectoren zoals de detailhandel worden ook geraakt door dat tekort. In supermarkten zijn er soms lege schappen ontstaan. Er zou een tekort van ongeveer 90.000 vrachtwagenchauffeurs zijn in het land.