Roberto Colaninno (80) overlijdt: dealmaker achter redding Alitalia, Telecom Italia en Vespa

Amsterdam - Roberto Colaninno, de Italiaanse topman achter Vespa-scootermerk Piaggio, en een van de grootste dealmakers van het land is vrijdag op 80-jarige leeftijd overleden. Colaninno was onder andere de man achter de grootste vijandige overname in de Europese telecomwereld rond Telecom Italia en raakte in zijn tijd bij Alitalia in conflict met Air France KLM.