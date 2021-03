’Wall Street misleidt belegger met groene producten’

Dat stelt de voormalige chief investment officer verantwoordelijk voor duurzaam beleggen bij BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder en zelf ook aanbieder, tegen de Britse Independent.

Deze aanbieders presenteren allerlei financiële producten die met veel reclame en ’pr-spin’ moeten waarmaken dat ze een positieve uitwerking hebben op het klimaat. Ze zijn in werkelijkheid „een dodelijke afleiding” van de verandering die nodig is, aldus Tariq Fancy.

Fancy waarschuwt op het moment dat aanbieders met een groot aantal producten naar de markt komt, inspelend op het klimaatakkoord van Parijs om de uitstoot fors te verlagen. De beleggingsfondsen hebben bij elkaar een waarde van $1 biljoen.

Greenwashing

De voormalige BlackRock-directeur stelt dat deze beleggingsproducten juist weinig impact zullen hebben op het verminderen van de uitstoot. Wall Street is vooral bezig met ’greenwashing’, het groener voorstellen van bestaande producten dan ze in werkelijkheid zijn.

"Het zijn allemaal bewegende ligstoelen op de Titanic"

„Grote bedrijven hebben nu een prikkel om een groen product te ontwikkelen dat maximale marketingwaarde heeft bij minimale veranderingen in de onderliggende structuur en waarde”, aldus Fancy, zelf twintig jaar actief in de sector.

Bekijk ook: Euronext rangschikt 80 duurzaamste bedrijven in nieuwe index

Hij trekt in de Independent vergelijkingen met de eerste strategieën van de tabak- en olie-industrie. Die beloofden beterschap om hun schadelijke producten te weren of te verminderen, in de praktijk veranderde er weinig, aldus Fancy.

Fancy komt tot inkeer, de groene producten die Wall Street verkoopt, zijn dat vaak helemaal niet. Ⓒ CNBC

Bekijk ook: Fiscaal voordeel prikkelt belegger in groene projecten

Hij stelt dat sommige bestaande beleggingsfondsen zijn omgedoopt tot „groen”, maar die doen weinig moeite om dat ook werkelijk te zijn.

Weinig resultaat

Fancy, eerder werkzaam bij Credit Suisse en de Canada Pension Plan Investment Board: „Het zijn allemaal bewegende ligstoelen op de Titanic. Het probleem is dat het hele systeem niet werkt. De realiteit is dat het niet loont om Responsible te beleggen. ”

Hij behoorde tot de meest overtuigde voorstanders van duurzaam beleggen, waarbij beleggers een verschil konden afdwingen met hun geld.

„Ik ging er vanuit dat dit de manier was om de betere bedrijven te belonen, dat het kapitalisme zijn eigen tekortkomingen zou aanpakken”, aldus Fancy, die in 2019 vertrok om zijn familiebedrijf te redden. De econoom ging „met zeer goede voorwaarden” weg, benadrukt hij. Maar hij werd zwaar teleurgesteld.

’Geen antwoord’

De investeringsstrateeg vindt overigens dat BlackRock in duurzaamheid het beter doet „vergeleken met wat concurrenten deden.” Maar voor klanten van BlackRock die in toenemende maten doorvroegen over hoe beleggen in groene producten „de wereld tot een betere plek maakt” zou de vermogensbeheer geen duidelijk antwoord hebben. „Er kwam geen antwoord op”, aldus Fancy.

Groen beleggen wordt ’blindelings’ opgevoerd als een remedie. „Terwijl het beschermen van beleggingsportefeuilles tegen het bloedbad van klimaatverandering niet hetzelfde is als het stoppen van dat bloedbad zelf”, nuanceert Fancy in de Independent.

Fancy stelt dat hij geen bewijs heeft gezien dat het kopen van bijvoorbeeld een indexmandje of etf met bedrijven met lage CO2-uitstoot in de praktijk tot lagere emissies heeft geleid.

In een verklaring stelt BlackRock tegen de Independent dat het gelooft dat „greenwashing een risico is voor investeerders en nadelig is voor de geloofwaardigheid van de sector van vermogensbeheerders.” Daarom ziet het graag strakke normen om meer duurzame beleggingen te kunnen garanderen.