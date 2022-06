Volkswagen op het matje bij belangrijkste aandeelhouder om mensenrechten in China

De belangrijkste aandeelhouder van Volkswagen, de deelstaat Nedersaksen, heeft zich aangesloten bij de machtigste vakbond van Duitsland door het bedrijf op te roepen om beschuldigingen van mensenrechtenschendingen in Xinjiang, de Chinese provincie waar de autofabrikant sinds 2013 een autofabriek heeft, aan de orde te stellen. De ongebruikelijke ingreep van vakbondsleider Jörg Hofmann van IG Metall en Stephan Weil, de minister-president van Nedersaksen – die beiden zitting hebben in de raad van commissarissen van VW – komen nu het bedrijf te maken krijgt met toenemende kritiek van activisten, de media en politici over zijn activiteiten in China, de grootste en meest winstgevende markt van de Duitse autobouwer.

De uitspraken staan in schril contrast met de woorden van VW-topman Herbert Diess tegen de BBC in 2019 dat hij ’niet op de hoogte was’ van detentiekampen in Xinjiang. Diess heeft ook herhaaldelijk de aanwezigheid van VW in China verdedigd. Hofmann vraag zich af of het niet beter is dat VW zijn activiteiten in Xinjiang beëindigt en waarschuwde dat VW een ’uithangbord’ zou worden voor Chinese mensenrechtenschendingen. Weil herhaalde de bewering van VW dat er geen schendingen van mensenrechten of arbeidsrechten waren vastgesteld in de fabriek van de autofabrikant, maar voegde eraan toe dat ’dit het concern niet ontslaat van haar plicht om de kwestie intensief aan te pakken en beschuldigingen nauwkeurig te onderzoeken’.

Controle

Deelstaat Nedersaksen, waar het hoofdkantoor van VW in Wolfsburg is gevestigd, heeft een belang van 12% in het Volkswagen. Een alliantie met werknemersvertegenwoordigers geeft de deelstaat feitelijk controle over belangrijkste beslissingen die door het bedrijf worden genomen. VW, dat de fabriek in Xinjiang runt met zijn joint venture-partner SAIC, zegt in een verklaring dat zij ’alle belangrijke onderwerpen’ aan de orde stellen in gesprekken met de Chinese overheid.

De interventie van de Duitse deelstaat Nedersaksen kan niet los worden gezien van de kille relatie tussen Duitsland en China. Na decennia van goede betrekkingen zijn de spanningen tussen Peking en Berlijn onder de huidige coalitieregering van Duitsland toegenomen, waarbij China werd bekritiseerd door de groene minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock en de minister van Economische Zaken Robert Habeck. Vorige maand wees het Duitse ministerie van Economische Zaken vier aanvragen van bedrijven voor investeringsgaranties in China af, daarbij verwijzend naar bezorgdheid over de mensenrechten. Hoewel VW niet werd genoemd door het ministerie, bevestigden bronnen tegen in de media dat de autofabrikant een van de afgewezenen was.

Onderdrukking

Recent zijn berichten in de Duitse media gepubliceerd die bewijs leveren over onderdrukking van Oeigoeren. Naast VW is ook chemieconcern BASF gedwongen hun operaties in Xinjiang te verdedigen. Duitse bedrijven staan juridisch onder druk, omdat zij vanwege een nieuwe wet die volgend jaar van kracht wordt, verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor mensenrechtenschendingenin bij toeleveranciers of bedrijven waar zij zaken mee doen. Er kunnen boetes worden opgelegd tot 2% van de jaaromzet van een bedrijf.